ABB: vers une collaboration stratégique avec Codelco

(CercleFinance.com) - Codelco annonce avoir signé une lettre d'intention avec ABB pour explorer une collaboration stratégique à long terme afin de décarboner ses sites opérationnels au Chili grâce à des solutions de digitalisation, d'automatisation et d'électrification.



Les deux entreprises identifieront les besoins d'innovation pour atteindre les objectifs nets zéro de Codelco, notamment l'électrification des flottes.



ABB vise à améliorer la sécurité, la productivité et les dépenses opérationnelles dans les mines à ciel ouvert, souterraines et les installations de traitement de Codelco.







