ABB: vers la modernisation des papeteries US avec Raumaster information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 11:34









(CercleFinance.com) - ABB annonce que la société a signé un protocole d'accord avec Raumaster Paper visant à explorer conjointement des solutions intégrées de bobineuses aux États-Unis.



Cette collaboration a pour objectif d'améliorer l'efficacité opérationnelle des papeteries et de prolonger la durée de vie des équipements.



ABB apportera son expertise en automatisation, entraînements et numérisation, en la combinant avec la spécialisation de Raumaster dans les équipements de finition.



Cette collaboration vise à proposer des modernisations ciblées plutôt que des remplacements complets, avec à la clé une réduction des temps de mise en service, une sécurité renforcée et une exploitation optimisée des équipements anciens.



Raumaster, fort de plus de 40 ans d'expérience et de 110 machines livrées dans le monde, renforce ainsi sa présence en Amérique du Nord.





