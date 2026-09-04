ABB va moderniser une centrale nucléaire en Roumanie

ABB a signé un contrat avec Ansaldo Nucleare pour moderniser les systèmes de contrôle et de sécurité de l'unité 1 de la centrale nucléaire de Cernavod? en Roumanie.

L'installation, située à environ 165 kilomètres à l'est de Bucarest, est exploitée par la Societatea Na?ionala Nuclearelectrica (SNN) et constitue la seule centrale nucléaire de Roumanie.

Le projet permettra de prolonger la durée de vie opérationnelle de l'Unité 1 de 30 années supplémentaires, contribuant à garantir la poursuite de la fourniture d'une alimentation à faible émission de carbone.

La centrale nucléaire de Cernavod? fournit environ 18 à 20% de la production totale d'électricité de la Roumanie.

Le projet permettra de remplacer les systèmes existants par le système ABB Ability(TM) 800xA®, couvrant le système de contrôle distribué, le système d'arrêt d'urgence applicable aux fonctions de catégorie B et C, ainsi que des solutions de cybersécurité incluant l'ingénierie et les tests.

La modernisation des systèmes de contrôle et de sécurité offrira une plateforme centralisée et cybersécurisée conçue pour améliorer la fiabilité opérationnelle et soutenir la performance à long terme de l'usine.

Cernavod? exploite actuellement deux unités nucléaires CANDU-6, l'Unité 1 étant en service depuis 1996 et l'Unité 2 depuis 2007.

"Pour répondre à la demande énergétique, moderniser les systèmes critiques de contrôle et de sécurité est essentiel à la fiabilité et à la production à long terme des centrales nucléaires", a déclaré Per Erik Holsten, président de la division Energy Industries d'ABB.