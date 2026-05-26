ABB va équiper un yacht d'une propulsion hybride-électrique

ABB collabore avec Quasar Expeditions, une agence de voyages d'expédition basée en Équateur, pour moderniser le yacht anciennement connu sous le nom de Galú et l'équiper d'une propulsion hybride-électrique.

Cette conversion fera de ce navire, construit à l'origine par le chantier naval italien Benetti dans les années 1970, une première en son genre.

Le passage des moteurs à combustion classiques à la propulsion hybride-électrique permettra aux passagers de ce navire de 52,9 mètres de profiter d'une navigation silencieuse et à faibles émissions dans l'une des réserves de biosphère les plus sensibles au monde.

Composé de la plateforme de système d'alimentation ABB Onboard DC Grid(TM), d'un système de stockage d'énergie (ESS), de moteurs de propulsion à aimants permanents et de groupes électrogènes diesel modernes, le système de propulsion hybride-électrique permet au navire de fonctionner entièrement sur batterie au mouillage et lors de courtes traversées.

Outre la réduction de la consommation de carburant, ce système contribuera au respect des réglementations strictes du Parc national des Galápagos en matière de bruit et d'émissions.

" Les croisières d'expédition constituent l'un des segments de croissance les plus gourmands en technologies du secteur maritime, les opérateurs privilégiant de plus en plus les solutions de pointe qui améliorent l'efficacité tout en préservant le luxe et le confort des passagers ", a déclaré Tomas Arhippainen, responsable de la division Marine & Ports d'ABB.