ABB: UBS reste neutre avant les chiffres trimestriels
02/10/2025
'Nous avons terminé le troisième trimestre avec un résultat inférieur de 3 % au consensus, mais cela s'explique en grande partie par les pertes enregistrées dans les secteurs de la robotique et des composants (qui affiche un multiple inférieur et fait l'objet d'une scission) et de la mobilité électrique, qui devraient s'atténuer' explique UBS.
Pour le troisième trimestre 2025, ABB anticipe une croissance organique des revenus au moins dans le milieu de la fourchette à un chiffre, et une marge EBITA opérationnelle globalement stable sur un an, tout en reconnaissant les incertitudes du contexte mondial.
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, la société prévoit un ratio commandes/facturations positif, une croissance comparable des revenus dans le milieu de la fourchette à un chiffre, ainsi qu'une amélioration de la marge EBITA opérationnelle sur un an.
Valeurs associées
|58,120 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,08%
