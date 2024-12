ABB: signe un contrat pour un projet éolien en Écosse information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 14:49









(CercleFinance.com) - Aker Solutions a signé avec ABB un contrat d'ingénierie et de conception préliminaires (FEED) pour le projet éolien offshore flottant Green Volt de 560 MW au Royaume-Uni, dirigé par Vårgrønn et Flotation Energy.



Green Volt, situé à 80 km au large de Peterhead, dans le nord-est de l'Écosse, a pour objectif de devenir le premier parc éolien flottant à l'échelle commerciale en Europe et contribuera à la décarbonisation du système énergétique britannique.



Lorsqu'il sera pleinement opérationnel en 2029, le projet devrait fournir 1,5 TWh d'énergie renouvelable au réseau par an ce qui permettra d'alimenter environ 555 000 foyers par an. Ce projet permettra de contribuer à l'engagement du gouvernement britannique à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et l'objectif de l'Écosse d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045.



' L'énergie éolienne représente actuellement près de 30 % de la production totale d'électricité du Royaume-Uni, avec une quantité quotidienne record de 21,8 GW6 l'année dernière, et des projets comme Green Volt sont importants pour maintenir cet élan' a déclaré Per Erik Holsten, président d'ABB Energy Industries.





