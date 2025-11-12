 Aller au contenu principal
ABB signe un contrat-cadre de 5 ans avec Hynamics pour ses stations hydrogène
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 14:32

ABB annonce la signature d'un contrat-cadre de cinq ans avec Hynamics, filiale du groupe EDF, pour équiper ses stations de production et de distribution d'hydrogène d'un système de contrôle-commande centralisé. La solution 800xA permettra une supervision automatisée, locale et à distance, depuis le siège d'Hynamics à La Défense.

Ce contrat, remporté après un appel d'offres concurrentiel, consolide la collaboration initiée en 2021 autour de solutions digitales comme Optimax. Le système intègre notamment les études HAZOP (analyse des risques et d'opérabilité) et les boucles de sécurité SIL (niveaux d'intégrité de sécurité), assurant la conformité aux normes industrielles les plus strictes.

Pour ABB, cet accord illustre son engagement à accompagner la transition énergétique grâce à des solutions digitales, sûres et interconnectées pour les procédés hydrogène.

Valeurs associées

ABB
57,500 CHF Swiss EBS Stocks +0,74%
