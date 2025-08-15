ABB signe un accord d'approvisionnement en aimants avec Noveon Magnetics information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 09:45









(Zonebourse.com) - ABB annonce la signature d'un accord d'approvisionnement à long terme avec Noveon Magnetics, fabricant américain d'aimants frittés en terres rares.



L'accord, d'un montant de plusieurs millions de dollars, prévoit la fourniture d'aimants NdFeB -soit un type d'aimant permanent composé principalement de néodyme (Nd), fer (Fe) et bore (B)- haute performance pour ses moteurs industriels en Amérique du Nord, avec un démarrage des livraisons en août 2025 et une montée en puissance jusqu'à fin 2026.



Ryan Fitts, vice-président exécutif des opérations, souligne que la production locale de Noveon renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement et soutient la croissance d'ABB dans des secteurs comme les centres de données et le chauffage-ventilation-climatisation-réfrigération.



Scott Dunn, directeur général de Noveon, met en avant l'importance de ce partenariat pour répondre à la demande croissante liée à l'électrification et à l'IA industrielle.





