ABB signe un accord-cadre avec SwitcH2
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 12:40

ABB annonce la signature d'un accord-cadre avec SwitcH2 pour concevoir et fournir des solutions d'automatisation et d'électrification destinées à un navire flottant de production, stockage et déchargement (FPSO) d'ammoniac vert au large du Portugal. L'unité intégrera un électrolyseur de 300 MW alimenté par de l'électricité renouvelable, capable de produire jusqu'à 243 000 tonnes d'ammoniac vert par an.

Le projet, soutenant la décarbonation du transport maritime, utilisera l'eau de mer et l'azote de l'air pour produire et stocker l'ammoniac avant transfert vers des navires-citernes. ABB fournira notamment un module électrique préfabriqué, des systèmes de distribution et son système de contrôle intégré ABB Ability 800xA.

Per Erik Holsten, président de la division Energy Industries d'ABB, souligne que cette initiative 'démontre comment l'automatisation et l'électrification peuvent rendre le secteur maritime plus propre et plus efficace'.

La décision finale d'investissement est attendue pour le 3e trimestre 2026.

Valeurs associées

ABB
59,020 CHF Swiss EBS Stocks +0,96%
