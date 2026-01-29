ABB se montre confiant pour 2026 et lance un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise est optimiste après le record de 2025

L'entreprise a enregistré une forte entrée de commandes à la fin de l'année

Objectif de croissance du chiffre d'affaires de 6 à 9 % en 2026

Construction d'un nouveau siège à Zurich

(Refonte, ajout d'un commentaire du directeur général et de détails) par John Revill

Le groupe suisse d'ingénierie ABB ABBN.S s'est dit jeudi confiant pour 2026, alors qu'il a publié des bénéfices du quatrième trimestre légèrement supérieurs aux prévisions et lancé un nouveau rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

Le fabricant de systèmes d'électrification et de moteurs a bénéficié du boom de l'intelligence artificielle, en s'associant à des entreprises telles que le fabricant de puces Nvidia

NVDA.O pour développer des systèmes d'alimentation pour les centres de données d'IA de la prochaine génération.

ABB a déclaré qu'il voyait également une forte demande de la part des clients ferroviaires ainsi que du secteur maritime et portuaire, signant récemment un accord pour construire un système permettant d'alimenter 32 navires porte-conteneurs à la fois pendant qu'ils chargent et déchargent à Rotterdam.

Les actions d'ABB étaient indiquées en hausse de 3,9 % lors des activités de pré-marché à Zurich.

Le directeur général Morten Wierod a déclaré qu'il était optimiste après un quatrième trimestre au cours duquel ABB a remporté plus de 10 milliards de dollars de nouvelles commandes pour la première fois.

Au cours de ce trimestre, ABB a déclaré que son EBITA opérationnel avait augmenté de 19 % pour atteindre 1,58 milliard de dollars, dépassant les prévisions de 1,54 milliard de dollars d'un consensus compilé par la société.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % pour atteindre 9,05 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 8,73 milliards de dollars. Les chiffres n'incluent pas la contribution de l'activité robotique d'ABB, que la société est en train de vendre.

"Le quatrième trimestre a clôturé en beauté une année record pour ABB", a déclaré Morten Wierod dans un communiqué.

"Nous sommes leaders sur des marchés à forte tendance séculaire... ce qui me rend confiant dans nos objectifs financiers actualisés et dans le fait que 2026 sera un nouveau résultat record."

Les commandes de 36,77 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de 33,22 milliards de dollars et la marge du bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements de 19 % pour l'ensemble de l'année constituent des résultats annuels records pour ABB.

Elle a proposé un dividende de 0,94 franc suisse par action, contre 0,90 franc l'année précédente, et un nouveau rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards de dollars.

Ce dernier rachat remplacerait le programme de 1,3 milliard de dollars lancé en février de l'année dernière, qui s'est achevé avec le rachat d'environ 1,11 % des actions d'ABB.

Pour 2026, ABB a déclaré qu'elle visait une croissance du chiffre d'affaires comparable de 6 à 9 % et une nouvelle amélioration de sa marge d'EBITA opérationnelle.

Toujours jeudi, ABB a déclaré qu'elle investirait 80 millions de francs suisses (104,51 millions de dollars) dans un nouveau siège social à Zurich, qui devrait ouvrir ses portes en 2031.

(1 dollar = 0,7655 franc suisse)