ABB s'associe à Nvidia pour améliorer la formation des robots d'usine

* Le projet vise à réduire l'écart entre la simulation et la réalité

* Réduire les coûts et les délais de lancement des produits

* Un projet pilote est en cours avec Foxconn

(Plus de détails, un commentaire de l'exécutif, le contexte) par John Revill

La division robotique d'ABB

ABBN.S s'est associée à Nvidia NVDA.O pour réduire l'écart entre les performances des robots industriels dans les simulations virtuelles et leur comportement dans les usines, ont annoncé les deux sociétés lundi.

La société suisse ABB utilisera les bibliothèques de données simulées Omniverse de Nvidia pour rendre ses environnements de formation plus réalistes en incorporant des détails tels que l'éclairage, les ombres et les textures.

Marc Segura, président d'ABB Robotics, a déclaré que les robots disposent souvent d'informations limitées sur le monde qui les entoure, ce qui peut nuire à la précision, à la répétabilité et à la vitesse.

M. Segura a cité l'exemple d'un robot d'usine travaillant à proximité d'une machine d'emboutissage, qui créait d'importantes vibrations réduisant les performances du robot.

Avec le temps, le robot pourrait apprendre ou être programmé pour gérer les vibrations, mais la technologie signifie qu'il sera déjà formé virtuellement et qu'il "saura dès le premier jour", a déclaré M. Segura à l'agence Reuters. "Cela permettra aux entreprises d'économiser beaucoup de temps et d'argent."

Ce développement s'inscrit dans une tendance croissante où les entreprises réalisent une plus grande partie de leur planification de la production et de la configuration des robots dans des simulations numériques afin de repérer les problèmes avant que l'équipement ne commence à fonctionner.

ABB a déclaré que le système, fourni par l'intermédiaire de son logiciel de commande de robots, pourrait réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché en réduisant le besoin de prototypes physiques de produits et de lignes d'assemblage.

La technologie, dont le lancement est prévu pour le second semestre 2026, devrait servir des clients dans des secteurs tels que l'automobile et l'électronique grand public.

Le fabricant d'électronique Foxconn 2354.TW utilise déjà la technologie pour installer des boutons latéraux dans les produits électroniques grand public, une tâche qui, selon ABB, était auparavant difficile parce que les ombres gênaient la vision des robots.

"Le secteur industriel a besoin d'une simulation physiquement précise pour combler le fossé entre la formation virtuelle et le déploiement à grande échelle de la robotique pilotée par l'IA dans le monde réel", a déclaré Deepu Talla, vice-président de la robotique et de l'IA de pointe chez Nvidia.