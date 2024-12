ABB: renouvelle le contrat avec ORLEN pour 5 ans en Tchéquie information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Après 12 années de partenariat, ABB annonce la renouvellement du contrat de service avec ORLEN Unipetrol - principal raffineur de pétrole brut de la République tchèque - pour une durée de cinq ans.



Ce nouvel accord inclut des services de maintenance, des pièces de rechange, une hotline dédiée et la gestion des équipements de moyenne et basse tension, ainsi que des systèmes de contrôle et des entraînements.



ABB soutient également ORLEN Unipetrol dans la modernisation de ses systèmes de contrôle, avec une transition progressive vers le contrôleur AC 800M.



Ce partenariat vise à réduire les risques de pannes imprévues, optimiser l'efficacité des équipements et renforcer la collaboration à long terme entre les deux entreprises, souligne ABB.





Valeurs associées ABB 51,64 CHF Swiss EBS Stocks +0,70%