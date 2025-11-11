 Aller au contenu principal
ABB renforce la connectivité de ses débitmètres électromagnétiques avec Ethernet-APL
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 12:15

ABB annonce l'ajout de la connectivité Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) à sa gamme de débitmètres électromagnétiques ProcessMaster, permettant la transmission rapide et sécurisée de données en environnements dangereux. Cette évolution améliore la collecte et l'analyse en temps réel des données de procédé, favorisant la maintenance prédictive et la réduction des arrêts.

Selon Krishna Prashanth, directeur de la ligne de produits mondiale chez ABB Measurement & Analytics, cette avancée offre 'un bond en performance de mesure grâce à la transmission haut débit même en zones à risque'.

Ethernet-APL, développé par 12 acteurs du secteur et quatre organismes de normalisation, assure un débit jusqu'à 10 Mbps sur 1000 mètres via un câble unique transportant alimentation et données, tout en garantissant la sécurité intrinsèque.

ABB souligne que ses dispositifs intègrent des protections conformes à ses standards internes de cybersécurité (MCSR).

Valeurs associées

ABB
56,980 CHF Swiss EBS Stocks +0,28%
