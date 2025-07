ABB: remporte un contrat auprès de bp en Azerbaïdjan information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 12:46









(Zonebourse.com) - ABB annonce que bp lui a attribué un important contrat pour accompagner l'électrification du terminal de Sangachal en Azerbaïdjan, l'un des plus vastes sites pétroliers et gaziers au monde.



Le projet s'inscrit dans un accord-cadre mondial de cinq ans signé en septembre 2024.



ABB fournira quatre compensateurs synchrones sur mesure, permettant le démantèlement des turbines à gaz existantes, tout en optimisant les coûts grâce à une solution intégrée. Le système de contrôle ABB Ability(TM) 800xA assurera la supervision des installations.



Cette modernisation vise à stabiliser le réseau électrique national, en soutien à l'intégration croissante des énergies renouvelables.



Le projet, démarré en février 2025, durera environ 24 mois.





