ABB réalise un investissement dans un nouveau campus en Chine

ABB annonce un investissement dans un nouveau campus à Nankin, en Chine.

ABB disposera ainsi d'un second campus chinois dédié à la promotion de produits, en plus de son site existant à Pékin.

Le campus de Nankin comprendra un centre d'expérience client, un hub OEM pour les démonstrations de produits et d'applications, les tests et formations clients, ainsi que des installations de production et de R&D.

La Chine reste l'un des plus grands et stratégiquement importants marchés pour ABB, offrant un fort potentiel de croissance dans de nombreux secteurs industriels.

Environ 85 % des produits d'ABB vendus en Chine sont fabriqués en Chine.

L'installation, qui comprendra plusieurs nouvelles lignes de production, devrait être achevée en 2027.

" Investir à Nankin reflète notre confiance dans le potentiel à long terme du marché chinois et notre engagement à soutenir les clients plus proches de leur lieu d'opération ", a déclaré Tuomo Hoysniemi, président de la division ABB Drive Products.