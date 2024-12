ABB: prolonge sa collaboration avec bp pour cinq années information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir prolongé sa collaboration avec bp via la signature d'un accord-cadre mondial de cinq ans pour fournir des équipements d'automatisation, d'électricité et de télécommunications sur les installations en amont et en aval de bp.



L'accord vise à simplifier l'intégration des systèmes, réduisant ainsi les risques, les coûts et les délais d'exécution des projets.



Dans le cadre de cet accord, ABB fournira un système intégré de contrôle et de sécurité (ICSS) avec le système de contrôle distribué ABB Ability 800xA dans les installations de bp. Cela facilitera l'adoption de nouvelles technologies tout en améliorant les opérations existantes.



ABB fournira également des systèmes de distribution électrique (EDS) et des systèmes de télécommunications numériques pour améliorer l'infrastructure numérique de bp et réduire le coût total de possession.







