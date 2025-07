ABB: projet de fonderie bas carbone en Finlande information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir conclu un accord d'investissement et de partenariat industriel avec Arctial afin de mener une étude de faisabilité sur un projet de fonderie d'aluminium bas carbone dans les régions de Kokkola et Kronoby, sur la côte ouest de la Finlande.



Baptisé Greentop, ce projet constituerait la première nouvelle fonderie d'aluminium primaire construite en Europe continentale depuis plus de 30 ans, renforçant la chaîne d'approvisionnement régionale face à une demande mondiale soutenue, notamment dans l'automobile, l'électronique, l'aéronautique et la construction.



ABB sera en charge d'évaluer la faisabilité du périmètre électrification et automatisation, incluant redresseurs haute puissance, postes haute tension, transformateurs et sous-stations. Ses équipes développeront l'ingénierie initiale (FEED), le budget, le calendrier ainsi qu'une analyse des risques sécurité, avec pour objectif une installation économe en énergie et fiable.



Arctial prévoit de prendre sa décision finale d'investissement (FID) pour une éventuelle usine entre 2026 et 2027, après cette phase d'étude approfondie. Aucune donnée financière sur l'investissement initial n'a été communiquée.





