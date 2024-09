Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: projet dans le GNL avec Argent LNG information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 15:34









(CercleFinance.com) - ABB a signé un protocole d'accord avec la société américaine Argent LNG pour un projet en Louisiane qui devrait produire jusqu'à 25 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an.



Dans le cadre du protocole d'accord, les entreprises exploreront les plans d'ABB visant à fournir une infrastructure d'automatisation et électrique intégrée, ainsi que des solutions numériques.



L'installation devrait approvisionner les marchés mondiaux d'exportation de GNL, notamment le Japon, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient.



'Ce projet vise à renforcer la position des États-Unis en tant que producteur et exportateur de GNL de premier plan afin de soutenir la sécurité énergétique mondiale ', a déclaré Nathan Tungseth, vice-président principal, GNL chez ABB Energy Industries.



' Nos solutions d'automatisation, électriques et numériques sont conçues pour aider les usines industrielles à fonctionner avec une efficacité maximale et à consommer moins d'énergie, afin de soutenir un avenir à faible émission de carbone. '





