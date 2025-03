ABB: prise de participation minoritaire dans DG Matrix information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir acquis une participation minoritaire dans DG Matrix, une société de Caroline du Nord spécialisée dans l'électronique de puissance à semi-conducteurs.



L'investissement vise à soutenir la commercialisation de la plateforme Power Router, qui remplace les systèmes conventionnels par une solution tout-en-un plus compacte et efficace, avec une efficacité énergétique de 98%.



En effet, à mesure que la demande mondiale d'électricité augmente, 'les infrastructures existantes doivent évoluer pour répondre aux besoins des centres de données d'IA, des industries intelligentes, de la recharge des véhicules électriques et de la transition énergétique', souligne ABB.



Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.







