ABB: présente de nouvelles offres pour l'industrie minière

(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement de nouvelles offres de services pour stimuler la productivité de l'industrie minière.



Ces nouveaux services visent à aider les clients à passer des programmes de maintenance réactive traditionnels à des solutions proactives. Il s'appuie sur le programme ABB Care existant. Ils garantissent le bon déroulement et l'efficacité des opérations.



Avec ABB Care for Mining Automation, les clients auront accès à un ensemble de services personnalisables pour sélectionner les composants qui répondent le mieux à leurs besoins. Ces services couvrent tout, de la gestion des alarmes et de la cybersécurité à la gestion du cycle de vie explique le groupe.



'Les utilisateurs bénéficieront de performances optimisées, d'une disponibilité maximisée, d'une réduction des maintenances non planifiées et des temps d'arrêt, d'une sécurité accrue et d'économies globales sur les coûts de maintenance' indique le groupe.





