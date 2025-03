ABB: partenaire de Dow dans le cadre du projet Path27Zero information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 14:35









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir signé une entente d'approvisionnement avantageuse (LPA) à titre de partenaire d'automatisation pour appuyer le projet d'expansion de Path2Zero de Dow à Fort Saskatchewan (Canada).



Selon Dow, le projet, qui est en cours de construction, constituera le tout premier complexe de production d'éthylène et de ses dérivés à zéro émission nette de gaz à effet de serre de la portée 1 et 2, afin de produire les composantes essentielles requises pour de nombreux matériaux et produits dont la société a besoin.



Le projet prévoit l'agrandissement et la modernisation du site de production existant de Dow, à 330 km au nord de Calgary.



Une fois achevé, il vise à décarboniser environ 20 % de la capacité mondiale de production d'éthylène de Dow.







