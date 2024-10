Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: nouvelle gamme de gaines multicouches PMA information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement de sa nouvelle gamme de gaines multicouches PMA.



Destinée à la construction de véhicules ferroviaires, elle offre une protection et une sécurité pour les câbles et les fils entre les voitures, sur les bogies, dans les installations de toit et dans les zones sous châssis.



Grâce à la combinaison de deux polyamides spécialement modifiés, cette solution améliore considérablement les performances globales des gaines.



Les nouvelles gaines multicouches garantissent 'une excellente résistance aux UV et aux intempéries et sont d'une grande flexibilité', assure ABB.







