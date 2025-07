ABB: lance une offre de stockage d'énergie par abonnement information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 16:50









(Zonebourse.com) - ABB annonce le lancement de BESS-as-a-Service, une solution de stockage d'énergie par batterie sans investissement initial, visant à accélérer la transition énergétique des entreprises. L'offre inclut matériel, logiciels, maintenance et gestion énergétique via un abonnement trimestriel.



Compatible avec tout type de batterie, ce service flexible vise notamment les secteurs des data centers, du transport et du bâtiment. ABB garantit performance et rentabilité, en s'appuyant sur un écosystème de partenaires et des analyses de faisabilité préalables.



Stuart Thompson, président d'ABB Electrification Service, y voit un levier stratégique pour la croissance et l'innovation. 'Avec BESS-as-a-Service, nous redéfinissons le modèle économique associé à l'adoption de l'énergie propre, en proposant la flexibilité et les retours financiers dont les entreprises ont besoin pour se décarboner en toute confiance', explique-t-il.





Valeurs associées ABB 52,540 CHF Swiss EBS Stocks +0,57%