ABB lance une ligne de rénovation de générateurs hydroélectriques en Espagne
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 09:46
L'entreprise vise à accompagner le secteur européen de l'hydroélectricité, dont l'infrastructure vieillissante assure encore 20% de la production d'électricité. Les premiers contrats proviennent d'Espagne et de Norvège.
Les nouveaux générateurs, conçus avec des technologies avancées comme le système d'isolation Micadur, permettront d'améliorer la sécurité, l'efficacité et de réduire les pertes d'énergie.
Mikel Torre, directeur général d'ABB Ring Motors Espagne, rappelle que 'les chaînes d'approvisionnement locales et les pratiques de relocalisation sont essentielles pour garantir des délais rapides et la qualité de service'.
La nouvelle ligne fonctionnera parallèlement à la production de moteurs annulaires destinés à l'industrie minière, précise ABB.
Valeurs associées
|56,560 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,18%
A lire aussi
-
Le géant suédois de la mode H&M a annoncé jeudi une forte hausse de près de 40% de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par des marges plus élevées, mais la société a averti que le relèvement des droits de douane pèsera sur les performances. H&M
-
Dans un environnement complexe marqué notamment par l'augmentation des taux de la dette souveraine, le particulier peut s'interroger sur la stratégie à déployer sur le marché du crédit. Stanislas de Bailliencourt, directeur adjoint des investissements chez Sycomore ... Lire la suite
-
Le géant pétro-gazier français TotalEnergies a annoncé mercredi avoir approuvé la transformation en actions ordinaires de ses titres cotés à New York, qui sont aujourd'hui des certificats de dépôts d'actions ("ADR"). "Le conseil d'administration a approuvé le projet ... Lire la suite
-
Sur les montagnes du Haut Atlas marocain, Hammou et son fils Brahim n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. Les deux bergers communiquent avec un langage sifflé millénaire, menacé de disparition à cause de l'exode rural. "La langue sifflée, c'est notre téléphone ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer