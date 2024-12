ABB: lance un outil d'IA générative développé avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 15:43









(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement de l'ABB Ability Genix Copilot, une solution d'IA générative développée en collaboration avec Microsoft.



Ce nouvel outil, basé sur des modèles linguistiques tels que GPT-4, contextualise les données industrielles pour offrir des informations exploitables en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité, la productivité et la durabilité dans des secteurs tels que l'énergie et les services publics.



Selon ABB, cette technologie devrait ppermettra de réduire significativement les coûts opérationnels, d'améliorer l'efficacité et de favoriser une meilleure utilisation de l'énergie tout en réduisant les émissions.







Valeurs associées ABB 51,94 CHF Swiss EBS Stocks +1,29%