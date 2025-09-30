 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 895,94
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ABB lance un logiciel d'optimisation pour les usines de pâte à papier
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 16:51

ABB annonce le lancement d'ABB Ability Plant Optimizer for Pulp Mills, une solution logicielle conçue pour relier en temps réel la planification et les opérations dans l'ensemble d'une usine de pâte. L'outil vise à améliorer la traçabilité, la stabilité opérationnelle et la réduction des coûts.

La solution intègre trois volets clés : traçabilité de bout en bout, optimisation économique et résilience opérationnelle. Elle permet un suivi en temps réel des flux et variables critiques, ainsi que la modélisation de scénarios pour mieux gérer la demande, les arrêts et les goulots d'étranglement.

Selon Sanjit Shewale, directeur mondial Digital de la division Process Industries, cette technologie transforme la complexité opérationnelle en actions coordonnées, rapprochant planification et exploitation pour accroître l'efficacité et préparer des usines plus autonomes.

Ce lancement renforce la gamme ABB Ability, dédiée à l'industrie papetière et conçue pour extraire plus de valeur des actifs existants tout en répondant aux défis de transition énergétique et de renouvellement des compétences.

Valeurs associées

ABB
57,120 CHF Swiss EBS Stocks +0,21%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank