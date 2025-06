ABB:lance le moteur marin AMXE pour la propulsion électrique information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement du moteur marin AMXE, une solution de propulsion électrique nouvelle génération conçue pour résister aux conditions maritimes extrêmes, notamment la corrosion saline et les vibrations marines.



Destiné aux navires électriques ou hybrides de petite à moyenne taille, ce moteur compact combine 'haute performance, fiabilité et flexibilité d'installation', assure ABB.



Doté de la plus haute densité de puissance de la gamme ABB, le moteur AMXE est refroidi par eau, réduisant ainsi le bruit et la nécessité de systèmes de ventilation. Son design compact et son boîtier de connexion intelligent facilitent son intégration dans des environnements variés, y compris les ponts ouverts.



Ce lancement intervient dans un contexte de transition énergétique du secteur maritime, à l'heure où l'Organisation maritime internationale vise la neutralité carbone d'ici 2050. ABB positionne ainsi le moteur AMXE comme une alternative durable et performante aux systèmes traditionnels.



Le produit sera présenté au salon Nor-Shipping aux côtés de l'onduleur mobile HES880. ABB affirme ainsi son engagement en faveur de l'électrification durable des navires.





