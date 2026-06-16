ABB lance Grinding Connect pour les entreprises minières

ABB a annoncé le lancement de Grinding Connect, une nouvelle suite de services numériques destinée aux entreprises minières exploitant des systèmes d'entraînement de broyeurs sans engrenages (GMD).

Grinding Connect est conçue pour améliorer la visibilité des équipements de broyage, réduire les temps d'arrêt imprévus et faciliter une planification de la maintenance plus efficace.

La demande en minéraux devrait tripler d'ici 2030, selon l'Agence internationale de l'énergie, ce qui exerce une forte pression sur les entreprises minières pour augmenter et stabiliser la production de ces matériaux critiques.

La performance et la fiabilité continues des grands circuits de broyage sont essentielles à la production des installations, les arrêts non planifiés pouvant coûter jusqu'à 500 000 $ par heure selon une étude ABB.

La suite de services regroupe les solutions numériques qu'ABB a lancées sur le marché ces dernières années, notamment l'analyse de l'état et de la santé des équipements, les diagnostics et le dépannage Trendex, ainsi que GMD Copilot, l'assistant virtuel d'ABB basé sur l'IA.

Avec Grinding Connect, les exploitants miniers ont accès à des recommandations de maintenance prescriptives, s'appuyant sur plus de 180 signaux de tendance, ainsi que sur l'intégration des alarmes, des événements, des enregistrements transitoires et la corrélation des signaux.

La plateforme est également conçue pour détecter les anomalies et les blocages de signaux, et pour envoyer des notifications intelligentes, accompagnées de recommandations d'experts ABB afin de garantir la continuité des opérations.

" Les exploitants miniers recherchent des solutions pratiques pour améliorer la disponibilité de leurs équipements, réduire les délais d'intervention et prendre des décisions plus éclairées concernant la maintenance de leurs installations critiques ", a déclaré Mikel Torre, responsable de l'unité commerciale mondiale Broyage au sein de la division Industries de procédés d'ABB.