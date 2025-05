ABB: lance des systèmes de stockage d'énergie par batterie information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé le lancement de son nouveau système de stockage d'énergie par batterie en tant que service (BESS-as-a-Service).



L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la capacité de stockage mondiale sera multipliée par six d'ici 20301, les systèmes commerciaux et industriels devraient à eux seuls multiplier par près de dix pour atteindre 560 GWh souligne le groupe dans son communiqué.



L'offre comprend l'ensemble du matériel, des logiciels et du support du cycle de vie, ABB gérant le déploiement, la maintenance et l'optimisation.



Stuart Thompson, président de la division des services d'électrification d'ABB, a déclaré : ' Le BESS-as-a-Service d'ABB permet aux entreprises de renforcer immédiatement leur sécurité énergétique, de réduire les frais de demande de pointe et de générer de nouvelles sources de revenus. Nous voyons un potentiel important d'étendre ce phénomène à l'échelle mondiale, d'autant plus que de plus en plus d'industries recherchent des voies flexibles et à faible risque vers la décarbonisation'.





