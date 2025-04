ABB: lance de nouveaux compteurs d'énergie information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement de ses nouveaux compteurs d'énergie D11/D13, conçus pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts d'exploitation.



Ces compteurs, adaptés à divers environnements tels que les bâtiments commerciaux, résidentiels, industriels, les DataCenters, et les systèmes de stockage d'énergie, permettent une gestion optimisée de la consommation énergétique grâce à des interfaces intuitives et une surveillance en temps réel.



Ils offrent une intégration numérique via des protocoles standards (Modbus, Mbus) et sont compatibles avec des solutions comme ABB InSite et ABB Ability™.



ABB précise que ses compteurs contribuent à des économies d'énergie pouvant atteindre 20%, tout en étant conçus pour résister à des conditions environnementales difficiles (-40°C à +70°C) et respectent les normes MID européennes.



Avec une taille réduite de 50% par rapport aux modèles traditionnels, ils assurent une installation simplifiée et un fonctionnement fiable.





