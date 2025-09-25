ABB investit 17 MUSD pour moderniser ses capacités en Inde
Ces moteurs, d'une puissance de 45 kW à 1000 kW, reposent sur une technologie d'induction éprouvée, sans recours aux métaux rares, et s'adaptent aux conditions locales. Ils affichent jusqu'à 40% de pertes énergétiques en moins que les modèles IE3, réduisant les coûts de possession et prolongeant la durée de vie.
Stefan Floeck, président de l'activité moteurs basse tension IEC, souligne que cet investissement 'renforce la vision de long terme pour l'Inde comme pôle industriel mondial'. Pour Sanjeev Arora, président de l'activité Motion en Inde, cette avancée illustre 'l'engagement à fournir des solutions durables et performantes adaptées aux besoins locaux'.
Avec cette initiative, ABB confirme son rôle clé dans l'efficacité énergétique industrielle et consolide ses 75 ans de présence en Inde.
Valeurs associées
|56,260 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,71%
