ABB et Blykalla renforcent leur partenariat dans le nucléaire maritime
Le réacteur avancé SEALER de Blykalla, compact et à sûreté passive, a été identifié comme solution prometteuse pour les grands navires dans le cadre du projet NuProShip I. ABB apportera son expertise en intégration de systèmes, distribution d'énergie et automatisation pour favoriser son adoption.
Juha Koskela, président de la division Marine & Ports d'ABB, souligne le rôle des SMR pour 'réduire les émissions face aux carburants fossiles'.
Valeurs associées
|56,240 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,97%
