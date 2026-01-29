ABB est confiant pour 2026, les clients planifiant à l'avance malgré l'incertitude politique

L'entreprise est optimiste après le record de 2025

L'entreprise a enregistré un volume important de commandes en fin d'année

Objectif de croissance du chiffre d'affaires de 6 à 9 % en 2026

Construction d'un nouveau siège à Zurich

Les actions d'ABB ABBN.S ont bondi jeudi après que le groupe d'ingénierie suisse a enregistré des prises de commandes trimestrielles record et a donné des perspectives confiantes pour 2026, affirmant que les clients investissaient dans l'automatisation et l'électrification malgré l'incertitude politique.

Le passage d'autres sources d'énergie à l'électricité est une tendance à long terme, a déclaré le directeur général Morten Wierod, après qu'ABB a fait état de commandes en hausse de 36 % au quatrième trimestre, atteignant le niveau trimestriel le plus élevé jamais enregistré, à savoir 10,32 milliards de dollars.

Les perspectives et les résultats ont fait grimper les actions d'ABB de 9,6 %, ce qui en fait le titre le plus performant de l'indice Stoxx Europe 600 Industrials .SXNP .

"Les cinq ou six dernières années ont été marquées par une formation constante à la gestion de crise", a déclaré M. Wierod à la presse. "Aujourd'hui, l'environnement géopolitique n'est pas considéré comme une crise.

"C'est presque devenu une nouvelle normalité. C'est pourquoi les entreprises réalisent des investissements judicieux à long terme, en tenant compte des tendances à long terme plutôt que de ce qui fait la une des journaux aujourd'hui, de ce qui a été dit, mais qui pourrait être renversé demain"

Le fabricant de systèmes d'électrification et de moteurs a bénéficié du boom de l'intelligence artificielle, en faisant équipe avec des entreprises telles que le fabricant de puces Nvidia NVDA.O pour développer des systèmes d'alimentation pour les centres de données d'IA de la prochaine génération.

M. Wierod a déclaré qu'il était "très confiant" concernant les activités d'ABB dans le domaine des centres de données, qui génèrent désormais environ 9 % du chiffre d'affaires du groupe, et que les résultats de l'entreprise montraient que ses clients étaient confiants dans la prise de décisions à long terme.

Au cours du quatrième trimestre, ABB a déclaré que son EBITA opérationnel avait augmenté de 19 % pour atteindre 1,58 milliard de dollars, dépassant les prévisions de 1,54 milliard de dollars d'un consensus compilé par la société.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % pour atteindre 9,05 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 8,73 milliards de dollars. Les chiffres n'incluent pas la contribution de l'activité robotique d'ABB, que la société est en train de vendre.

Les commandes de 36,77 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de 33,22 milliards de dollars et la marge de bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements de 19 % constituent tous des résultats annuels records pour ABB.

Elle a proposé un dividende de 0,94 franc suisse par action, contre 0,90 franc l'année précédente, et un nouveau rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards de dollars.

Pour 2026, ABB a déclaré viser une croissance du chiffre d'affaires comparable de 6 à 9 % et une nouvelle amélioration de sa marge d'EBITA opérationnelle.

Toujours jeudi, ABB a déclaré qu'elle investirait 80 millions de francs suisses (104,51 millions de dollars) dans un nouveau siège social à Zurich, qui devrait ouvrir ses portes en 2031.

(1 $ = 0,7655 francs suisses)