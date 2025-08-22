 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ABB élargit sa gamme de moteurs SP4 avec mise à la terre d'arbre intégrée
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 09:46

(Zonebourse.com) - ABB annonce l'extension de sa gamme de moteurs Baldor-Reliance SP4 avec de nouveaux modèles intégrant un système de mise à la terre de l'arbre pour protéger les roulements. Conçus pour les applications à variateur de vitesse (VSD), ces moteurs réduisent l'usure prématurée et améliorent la fiabilité.

Les nouveaux modèles offrent une efficacité NEMA Super Premium (équivalente IE4) sans terres rares, permettant des économies d'énergie et de coûts. Disponibles en plusieurs configurations (2, 4 et 6 pôles ; 1-10 Hp en moteur fermé 'TEFC' et 1-20 Hp en moteur ouvert 'ODP'), ils sont proposés en versions à pieds ou sans pieds.

ABB souligne que ces moteurs prolongent la durée de vie des composants, fonctionnent plus froidement et sont garantis 4 ans.

Cette extension confirme la stratégie du groupe visant à offrir des solutions moteurs plus durables et adaptées à une large gamme d'industries, pompes et systèmes manufacturiers.

