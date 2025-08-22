ABB élargit sa gamme de moteurs SP4 avec mise à la terre d'arbre intégrée
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 09:46
Les nouveaux modèles offrent une efficacité NEMA Super Premium (équivalente IE4) sans terres rares, permettant des économies d'énergie et de coûts. Disponibles en plusieurs configurations (2, 4 et 6 pôles ; 1-10 Hp en moteur fermé 'TEFC' et 1-20 Hp en moteur ouvert 'ODP'), ils sont proposés en versions à pieds ou sans pieds.
ABB souligne que ces moteurs prolongent la durée de vie des composants, fonctionnent plus froidement et sont garantis 4 ans.
Cette extension confirme la stratégie du groupe visant à offrir des solutions moteurs plus durables et adaptées à une large gamme d'industries, pompes et systèmes manufacturiers.
Valeurs associées
|53,440 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,04%
