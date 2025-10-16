 Aller au contenu principal
ABB-Ebita supérieur aux attentes au T3, peu d'impact des droits de douane US
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 08:36

ABB ABBN.S a déclaré jeudi observer des conditions de marché robustes, les droits de douane américains ayant jusqu'à présent peu d'impact sur la demande, à l'occasion de la publication des résultats au troisième trimestre de la société d'ingénierie suisse.

ABB, qui fabrique des moteurs et des variateurs utilisés sur les lignes de production industrielles, a enregistré un bénéfice d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) en hausse de 12% sur juillet-septembre, à 1,74 milliard de dollars (1,49 milliard d'euros), un chiffre légèrement supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 1,70 milliard de dollars selon un consensus fourni par l’entreprise.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 11% pour atteindre 9,08 milliards de dollars, au-dessus des 8,88 milliards de dollars attendus par les analystes, tandis que les commandes ont augmenté de 12%.

Le directeur général Morten Wierod a déclaré qu'il constatait une "situation de marché globale robuste", les clients continuant à investir dans l’énergie électrique et l’automatisation.

"Les incertitudes du marché liées aux droits de douane américains subsistent, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas constaté d'impact significatif sur la demande ou la rentabilité", a-t-il ajouté.

HAUSSE DES COMMANDES AUX USA, BAISSE EN CHINE

Les commandes d’ABB aux États-Unis ont progressé de 27% au cours du trimestre, avec une croissance dans tous les secteurs d’activité, tandis que le marché brésilien a enregistré une hausse de 38% des commandes.

En revanche, la Chine a enregistré une baisse de 4% des nouvelles commandes en raison d’un recul marqué dans l’automatisation des procédés et l’électrification, tandis que les commandes en Inde ont diminué de 7%.

Les résultats d’ABB donnent un aperçu de la santé de l’économie industrielle dans son ensemble, ses produits étant utilisés pour électrifier et contrôler les bâtiments, les mines et les centres de données.

Pour le quatrième trimestre, ABB prévoit que ses ventes comparables devraient croître dans une fourchette de 4% à 6% (mid-single digit).

Par ailleurs, ABB a annoncé jeudi que le directeur financier, Timo Ihamuotila, quittera l’entreprise en 2026. Il sera remplacé par Christian Nilsson, actuellement directeur financier de la division électrification.

(John Revill, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

