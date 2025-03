ABB: développe le transport ferroviaire aux USA avec Stadler information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 14:32









(CercleFinance.com) - ABB annonce sa collaboration avec Stadler US, filiale US du fabricant suisse de matériel ferroviaire, dans le but de promouvoir un transport ferroviaire durable aux États-Unis.



L'entreprise fournira des convertisseurs de traction et des batteries Pro Series pour les nouvelles rames de Metra et de Caltrans, en Illinois et en Californie.



Ainsi, Metra, l'un des premiers opérateurs ferroviaires américains à exploiter des trains entièrement alimentés par batterie, a commandé huit rames équipées de batteries Pro 8C et de convertisseurs CC750 DC.



De son côté, Caltrans a signé un contrat pour dix trains à hydrogène, intégrant des batteries Pro 8C et des convertisseurs CC750 DC et CC400 DC, contribuant ainsi à réduire la consommation d'énergie et les émissions.





