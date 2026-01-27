ABB décroche le contrat de modernisation de la centrale nucléaire de Bruce, au Canada
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 10:25
ABB annonce avoir été sélectionné par Bruce Power pour moderniser les systèmes d'excitation de huit unités de la centrale nucléaire de Bruce, en Ontario, l'un des plus grands sites de production d'électricité bas carbone du Canada.
Le contrat, enregistré au quatrième trimestre 2025, porte sur le remplacement des équipements existants des centrales Bruce A et Bruce B par la technologie UNITROL 6000 X-power, développée et fabriquée au Canada.
Cette modernisation vise à renforcer la stabilité, la sécurité et l'efficacité opérationnelle des unités, contribuant à prolonger leur durée de vie et à garantir une production fiable.
Le projet s'inscrit dans la stratégie canadienne de transition énergétique, alors que le nucléaire représente environ 15% de la production nationale d'électricité et 53% du mix électrique de l'Ontario en 2024.
L'ingénierie et la conception se dérouleront sur les deux prochaines années, avec une livraison des premiers systèmes attendue d'ici fin 2027, en soutien au programme de rénovation des unités 3 à 8 prévu jusqu'en 2033.
Le titre ABB gagne un peu plus de 1% à Zurich ce matin.
Valeurs associées
|61,420 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,69%
A lire aussi
-
par Shivangi Acharya et Manoj Kumar et Philip Blenkinsop L'Inde et l'Union européenne (UE) ont annoncé mardi la conclusion d'un accord commercial ambitieux, avec l'objectif de supprimer les barrières douanières sur la plupart de leurs échanges et de se prémunir ... Lire la suite
-
Des agents des services fédéraux déployés à Minneapolis vont commencer à quitter la ville mardi, a assuré la municipalité, alors que Donald Trump joue l'apaisement face à la vague d'indignation suscitée par la mort d'un deuxième manifestant américain tué par des ... Lire la suite
-
Le bilan des intempéries aux Etats-Unis a grimpé mardi à 30 morts, dont sept dans un accident d'avion survenu dimanche soir, alors que des millions d'Américains affrontent une vague de froid polaire qui laissait plus de 530.000 foyers sans électricité mardi matin. ... Lire la suite
-
Le chômage en Espagne est passé sous la barre des 10% au quatrième trimestre 2025 en s'établissant à 9,93%, selon les derniers chiffres publiés mardi par l'Institut national des statistiques. "Pour la première fois depuis 2008, le chômage passe sous la barre des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer