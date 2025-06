ABB classée 14e entreprise la plus durable au monde information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 10:07









(CercleFinance.com) - ABB annonce que le groupe a été classé 14e dans le classement “World's Most Sustainable Companies 2025” établi par TIME et Statista, et 3e en Suisse tous secteurs confondus.



Sur plus de 5 000 entreprises évaluées, ABB a obtenu un score de durabilité de 81,92 sur 100. Le classement repose sur plus de 20 indicateurs de performance, incluant les pratiques commerciales durables, la transparence et la gouvernance environnementale et sociale.



Selon Anke Hampel, responsable développement durable du groupe, ce résultat reflète l'intégration stratégique de la durabilité au sein d'ABB.



En 2024, ABB a réduit de 78 % ses émissions de GES de scopes 1 et 2 par rapport à 2019, et de 8 % pour le scope 3 par rapport à 2022.



L'entreprise vise la neutralité carbone d'ici 2050, avec des objectifs validés par la SBTi.





