ABB: choisi par DS Smith pour équiper son usine toscane

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir reçu une commande en provenance de DS Smith Paper Italia, filiale de la société internationale d'emballage DS Smith, afin de fournir un nouveau système d'entraînement à sections destiné à une nouvelle machine de carton d'emballage au sein de l'usine de papier de DS Smith à Lucca, en Toscane.



Ce site, connu pour ses produits en fibres recyclées et en carton blanc, accueillera la machine Paper Machine 3 (PM3), qui devrait avoir une capacité annuelle de 450 000 tonnes métriques une fois opérationnelle.



DS Smith a choisi le système d'entraînement PMC800 afin 'd'améliorer les performances, de générer des économies d'énergie accrues et d'atteindre une qualité de produit supérieure, tout en assurant des démarrages rapides, une fiabilité élevée et une intégration aisée avec d'autres systèmes d'automatisation de l'usine'.



ABB fournira également des moteurs asynchrones M3BP et AXR et des variateurs ACS880.



'Ce projet contribuera à accroître de manière significative la capacité de production et à améliorer l'efficacité énergétique de notre usine de Porcari', a déclaré Massimo Basta, directeur général de l'usine de Lucca de DS Smith.







