 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 894,31
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ABB alimente le premier terminal GNL flottant de Singapour
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 09:51

ABB annonce un contrat avec le constructeur sud-coréen Hanwha Ocean pour équiper le premier terminal flottant de gaz naturel liquéfié (GNL) de Singapour d'un système électrique et de propulsion complet. La solution intégrée comprendra générateurs moyenne tension, tableaux 6,6 kV, moteurs, transformateurs et systèmes de commande à distance.

L'unité flottante de stockage et regazéification (FSRU), d'une capacité de 200 000 m³, sera livrée en 2027 à Mitsui O.S.K. Lines (MOL) et connectée au réseau gazier de Singapour en 2030. Elle sera affrétée sur le long terme par Singapore LNG.

Le projet doit accroître de 50% la capacité d'importation du pays, en complément du terminal terrestre existant à Jurong, et constitue un élément clé de la stratégie de transition énergétique de la cité-État.

Rune Braastad, responsable Marine Systems chez ABB Marine & Ports, souligne que cette coopération avec Hanwha Ocean illustre 'un engagement commun pour l'innovation, la fiabilité et la durabilité'.

Valeurs associées

ABB
56,860 CHF Swiss EBS Stocks +0,25%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank