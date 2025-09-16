ABB alimente le premier terminal GNL flottant de Singapour
L'unité flottante de stockage et regazéification (FSRU), d'une capacité de 200 000 m³, sera livrée en 2027 à Mitsui O.S.K. Lines (MOL) et connectée au réseau gazier de Singapour en 2030. Elle sera affrétée sur le long terme par Singapore LNG.
Le projet doit accroître de 50% la capacité d'importation du pays, en complément du terminal terrestre existant à Jurong, et constitue un élément clé de la stratégie de transition énergétique de la cité-État.
Rune Braastad, responsable Marine Systems chez ABB Marine & Ports, souligne que cette coopération avec Hanwha Ocean illustre 'un engagement commun pour l'innovation, la fiabilité et la durabilité'.
