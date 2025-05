ABB: acquisition de 93% du capital de BrightLoop information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - ABB annonce l'acquisition de BrightLoop, société française spécialisée dans l'électronique de puissance, pour renforcer sa stratégie d'électrification dans la mobilité industrielle et la propulsion marine.



L'opération, dont la finalisation est prévue au troisième trimestre 2025, porte sur 93 % du capital, avec le solde prévu en 2028.



Fondée en 2010, BrightLoop conçoit des convertisseurs DC/DC compacts et performants, utilisés notamment en Formule E et dans des secteurs exigeants comme le maritime, l'aéronautique ou la défense.



ABB prévoit de conserver l'activité en France et de l'étendre à l'échelle mondiale.



' Cette acquisition est un bond stratégique pour aider les transports à devenir plus sobres et plus propres ', déclare Edgar Keller, président de la division Traction d'ABB.





Valeurs associées ABB 47,440 CHF Swiss EBS Stocks -0,84%