ABB: accompagne la modernisation d'une papeterie chinoise information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que la société 'Yueyang Forest and Paper Company' lui a commandé des systèmes de pilotage pour machine à papier et des équipements de test de laboratoire dans le cadre de la modernisation de son usine à Yueyang, dans la province du Hunan (Chine).



Ce projet, d'un montant supérieur à 430 millions de dollars pour sa première phase, prévoit une nouvelle machine capable de produire jusqu'à 450 000 tonnes de papier fin par an, avec une largeur de 10 515 mm et une vitesse de 1 700 m/min.



Les solutions ABB incluent les systèmes Paper Machine Drive, L&W Autoline et divers équipements de test en laboratoire, afin de garantir fiabilité, précision et qualité. Les équipes ABB et Yueyang ont conçu une solution sur mesure, adaptée aux spécificités du site et des opérations.



Ce projet renforce également l'écosystème industriel régional, de la logistique à l'environnement, tout en favorisant l'innovation technologique.





