ABB a signé un contrat avec LKAB pour l'usine de Malmberget en Suède

ABB a signé un contrat avec LKAB pour fournir des équipements de commande moyenne et basse tension pour la nouvelle usine de tri de la société à Malmberget, dans le nord de la Suède.

La nouvelle installation est conçue pour soutenir une production de minerai de fer efficace et fiable sur le long terme.

La technologie d'électrification d'ABB fournira la base d'une distribution d'énergie sûre et fiable dans toute l'usine, contribuant à garantir une forte disponibilité opérationnelle tout en soutenant les besoins de production futurs.

ABB fournira des équipements de commutation moyenne et basse tension qui constituent l'épine dorsale du réseau de distribution électrique de la centrale.

L'installation des systèmes électriques est prévue pour commencer au second semestre 2027, la centrale de tri devant entrer en service au cours du deuxième trimestre 2028.

"Les entreprises minières investissent à long terme dans des infrastructures modernes pour sécuriser la production future tout en construisant des opérations plus efficaces", a déclaré Björn Jonsson, responsable global de la ligne commerciale pour l'exploitation minière et les matériaux, division Industries de procédé d'ABB.

"En combinant la technologie éprouvée des appareils à commande avec des décennies d'expérience dans le secteur minier, nous aidons LKAB à construire une infrastructure électrique résiliente qui soutiendra ses opérations pendant de nombreuses années."