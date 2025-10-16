ABB a enregistré une forte croissance des commandes
16/10/2025
Les commandes sont en hausse de +12 % (+9% en comparable) à 9 143 millions de dollars.
Le groupe affiche un bénéfice d'exploitation de 1 662 millions de dollars et une marge 18,3 %.
L'EBITA opérationnel ressort à 1 738 millions de dollars et la marge à 19.2%. Le BPA est en progression de 29% à 0,66 $.
Au quatrième trimestre 2025, le groupe s'attend à une croissance comparable du chiffre d'affaires dans la fourchette moyenne à un chiffre, et la marge EBITA opérationnelle devrait s'affaiblir séquentiellement par rapport au troisième trimestre d'environ -150 points de base.
Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe vise un ratio commandes/facturation positif, une croissance du chiffre d'affaires comparable dans le milieu de la fourchette à un chiffre et une marge d'EBITA opérationnel globalement dans la partie supérieure de la fourchette cible à long terme de 16 % à 19 %.
La direction a également annoncé que le directeur financier, Timo Ihamuotila, quittera le comité exécutif à compter du 1er février 2026. Ilsera remplacé par le candidat interne Christian Nilsson, qui a rejoint ABB en 2017 en tant que directeur financier du secteur d'activité Électrification.
Valeurs associées
|59,180 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
