Abacus Global bondit après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices annuels

8 août - ** Les actions de la société de gestion d'actifs alternatifs Abacus Global ABL.O ont bondi de 9,5 % à 6,03 $

** ABL a relevé jeudi ses perspectives de bénéfices annuels ajustés pour l'année 2025, après avoir enregistré de solides résultats au deuxième trimestre

** "La forte performance a été alimentée par une forte demande de liquidités pour les assurés, ainsi que par l'augmentation des entrées pour nos nouvelles offres de gestion d'actifs", a déclaré le directeur général Jay Jackson

** Mike Grondahl, analyste chez Northland Capital, déclare que le trimestre a été excellent pour ABL et qu'il semble que l'élan se poursuive au cours du deuxième semestre 2025, plus fort en saison

** "La diversification de ses flux de revenus au fil du temps continuera à rendre la société unique dans l'espace de gestion d'actifs alternatifs", dit Grondahl

** Les cinq sociétés de courtage qui couvrent le titre le classent à "acheter" ou plus; PT médian de 14 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ABL a baissé de 29,8 % depuis le début de l'année