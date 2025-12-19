 Aller au contenu principal
AB Science progresse avec le soutien d'un analyste
information fournie par AOF 19/12/2025 à 10:06

(AOF) - Le titre AB Science se distingue en bourse, soutenu par une recommandation positive de Maxim Group. La société indépendante américaine, spécialisée dans les services bancaires d’investissement, est à l’Achat sur l’action de la société biopharmaceutique avec une cible de cours de 4 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 226,8% par rapport à la clôture de jeudi. Dans ses commentaires, Maxim Group indique que le Masitinib d’AB Science a généré des bénéfices prometteurs dans trois maladies neurodégénératives.

Valeurs associées

AB SCIENCE
1,296 EUR Euronext Paris +5,88%
