AB Science: obtient un brevet aux USA dans la drépanocytose

(CercleFinance.com) - AB Science annonce que l'Office des brevets des États-Unis a délivré un avis d'acceptation pour un brevet couvrant l'utilisation du masitinib dans le traitement de la drépanocytose.



Cette décision s'appuie sur des résultats précliniques et fait suite à une décision similaire de l'Office européen des brevets en octobre 2024.



Ce nouveau brevet américain protège jusqu'en novembre 2040 la propriété intellectuelle du masitinib dans cette indication.



Selon le professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science, le masitinib est 'tout à fait unique dans le paysage thérapeutique de la drépanocytose, car aucun autre médicament en développement

ne cible les mastocytes'.



Le développement clinique du masitinib dans la drépanocytose est mené dans le cadre du programme collaboratif SICKMAST, financé à hauteur de 9,2 millions d'euros.



Ce programme vise à démontrer dans un essai clinique de phase 2 l'efficacité du masitinib dans le traitement des complications aiguës et chroniques de la drépanocytose.

AB Science reste libre d'exécuter comme il l'entend l'éventuelle phase 3 qui succédera à la phase 2 en cas de succès.





