AB Science obtient un brevet aux Etats-Unis pour protéger le Masitinib
information fournie par AOF 23/12/2025 à 09:18

(AOF) - L’Office des brevets des Etats-Unis a délivré un avis d’acceptation pour un brevet portant sur des méthodes de traitement de la drépanocytose avec sa principale molécule, le Masitinib. Ce nouveau brevet américain protège jusqu’en novembre 2040 la propriété intellectuelle du Masitinib dans cette indication. Cette décision renforce le portefeuille de propriété intellectuelle de cette molécule avec une protection à long terme pour une indication supplémentaire présentant un besoin non médical non satisfait.

Par ailleurs, la société pharmaceutique a précisé que l'étude de phase 2 avec biomarqueur du Masitinib dans la drépanocytose, en coopération avec l'AP-HP était entièrement financée à hauteur de 9,2 millions d'euros.

La drépanocytose est une maladie génétique qui touche des millions de personnes dans le monde. Ses complications aigües et chroniques entraînent toujours des comorbidités, une charge sociale élevée et un décès prématuré vers l'âge de 40 ans.

