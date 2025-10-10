AB Science dévoile des résultats semestriels mitigés

(AOF) - Au premier semestre, AB Science a vu son chiffre d’affaires reculer de 8,04%, à 515 000 euros. Ce repli est dû à une baisse temporaire des ventes du Masivet à la dose de 50mg, faisant suite au reconditionnement des unités de traitement du fait de l’approbation par l’Agence européenne du médicament de la prolongation de la durée de conservation de cette dose de 36 à 48 mois. Parallèlement, la perte opérationnelle a été réduite en passant de 3,582 à 2,728 millions d’euros.

En revanche, la perte nette s'est creusée pour atteindre 5,177 millions d'euros, contre 4,469 millions d'euros un an plus tôt.

Enfin, au 30 juin 2025, la trésorerie et ses équivalents s'élevaient à 5,034 millions d'euros, contre 7,987 millions d'euros au 31 décembre 2024.

