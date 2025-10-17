 Aller au contenu principal
AB Science boucle une augmentation de capital de 2,8 millions d'euros
information fournie par AOF 17/10/2025 à 10:03

(AOF) - AB Science a réalisé, avec succès, une augmentation de capital d’un montant brut total de 2,8 millions d’euros souscrite par un nombre limité d’investisseurs. Avec les fonds levés, la société pharmaceutique va pouvoir financer ses activités en cours et notamment la poursuite du développement clinique du programme AB8939. Ce dernier doit entrer en fin d’étude clinique de phase I, et le lancement d’une étude étendue sur environ 15 patients (atteints de leucémie myéloïde aigüe ou LMA).

Cette étude pourrait générer des preuves préliminaires solides sur l'efficacité dans la LMA et venir au soutien des essais cliniques futurs. En outre, l'opération renforce la trésorerie d'AB Science et lui permet de couvrir ses besoins de financement en 2025 et au-delà des 12 prochains mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

AB SCIENCE
1,286 EUR Euronext Paris -9,05%
